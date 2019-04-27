(Görüntülü) MİT görevlisi olarak tanıtıp, dolandırdılar

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da, kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtıp 6 kişiyi kamu kurumlarında işe yerleştirme vaadiyle 60 bin TL dolandıran 2 kişi yakalandı.



Antalya'da, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan F.Y. ve K.A., 6 kişiden, kendilerini kamu kurumlarında işe yerleştirme vaadiyle toplam 60 bin TL aldı. Uzun süre beklemelerine rağmen bir işe yerleştirilmeyen 6 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ihbarda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerinin yürüttüğü çalışma kapsamında F.Y. ve K.A. 26 Nisan Cuma günü Muratpaşa ilçesinde gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda kamu görevlerine ait kimlik aslı, iş başvurusunda alınan belge ve kimlik fotokopileri ile dijital materyaller bulundu. Şüphelilerden F.Y.'nin benzer suçlardan çok sayıda kaydının olduğu ve 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, K.A.'nın da çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu tespit edildi. 2 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

