ADANA'da, misafirliğe gittiği evden 50 bin lira değerinde para ve altın çalan Y.T. tutuklandı. Olay, Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.H., 7 ay önce tanıştığı K.B.'yi evine davet etti. K.B. beraberinde Y.T. ile birlikte eve gitti. Daha sonra B.H. arkadaşı K.B. ile semt pazarına gitti. Evde tek kalan Y. T. masa üzerinde bulunan kasa anahtarını alıp ev sahibi B.H.'nin kasa içinde bulunan 50 bin lira değerinde para ve altınını çaldı. Alışverişin ardından eve dönen arkadaşlar, bir süre oturup sohbet ettikten sonra ayrıldı. B.H. daha sonra, kasasındaki altın ve paralarının olmadığını fark edip, evine davet ettiği K.B.'yi arayıp soyulduğunu söyledi ardından da şikayetçi oldu. Olay yerine gelen ekipler, şüpheli Y.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda pişman olduğunu belirten Y.T. çaldığı altın ve paraları polise teslim etti. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
(Görüntülü) Misafir olarak gittiği evi soyan şüpheli tutuklandı
ADANA'da, misafirliğe gittiği evden 50 bin lira değerinde para ve altın çalan Y.T. tutuklandı. Olay, Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.H., 7 ay önce tanıştığı K.B.'yi evine davet etti. K.B. beraberinde...
18 Temmuz 2019 Perşembe 09:51
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.