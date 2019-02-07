Hasan AKYILDIZ KIRIKKALE, () KIRIKKALE'de yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı kadın yaralandı. Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Kaza, geçen 25 Ocak'ta Millet Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen ismi öğrenilemeyen kadına, yolcu minibüsü çarptı. KGYS kamerasına yansıyan kazada kadın yaralandı. Çevredekilerin ilk müdahaleyi yaptığı kadın, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadın tedavisinin ardından taburcu edilirken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(Görüntülü) Minibüsün kadına çarpması kamerada
Hasan AKYILDIZ KIRIKKALE, () KIRIKKALE'de yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı kadın yaralandı. Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Kaza, geçen 25 Ocak'ta Millet Caddesi'nde meydana geldi....
07 Şubat 2019 Perşembe 16:50
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.