Orhan AŞAN/VAN, () - VAN'ın Tuşba ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu minibüste yapılan aramada, spor çantaları içerisinde 103 kilo 50 gram eroin ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba İlçesi Bardakçı Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri minibüsü durdurdu. Durdurulan minibüste narkotik köpeği 'Alfa' ile yapılan detaylı aramada, minibüsün arka kısmında bulunan 4 spor çanta içerisinde 103 kilo 50 gram eroin ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltını alınırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
(Görüntülü) Minibüsteki çantaların içinde 103 kilo eroin ele geçirildi
Orhan AŞAN/VAN, () - VAN'ın Tuşba ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu minibüste yapılan aramada, spor çantaları içerisinde 103 kilo 50 gram eroin ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü...
10 Mayıs 2019 Cuma 10:14
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.