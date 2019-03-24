(Görüntülü) Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Nurettin ARKAN/ISPARTA, () - ISPARTA'da, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.



Kaza, saat 08.00 sıralarında, Anadolu Mahallesi 105. Cadde ile eski çevre yolunun kesiştiği kavşakta meydana geldi. Necmettin Tok'un (42) kullandığı 32 PD 047 plakalı minibüs ile Tarık Sinan Kara (25) yönetimindeki 32 AAR 509 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Tok'un kontrolünden çıkan minibüs, refüje savrulup, ters dönerken, otomobil de refüje çıkarak, durdu. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Otomobilde bulunanlar, çevredekiler tarafından çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler, büyümeden söndürüldü. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, minibüste yolcu olarak bulunan Fehmi Kartal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Minibüsteki sürücü Necmettin Tok, kardeşi Nusrettin Tok (39) ve Sadık Yılmaz ile otomobilde bulunan sürücü Tarık Sinan Kara, Yasin Kağan Kara (28), Fetiye Kara (54) ve Zülfü Çelikbaş ise yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Fehmi Kartal'ın cenazesi ise morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.