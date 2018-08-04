(Görüntülü) Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

AKSARAY'da minibüs ile çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Kaza, saat 11.30 sıralarında Büyük Kergi Mahallesi 1741 Sokak'ta meydana geldi. Osman Babur (29) yönetimindeki 68 AY 280 plakalı minibüs, kavşakta Ogün Ömer Karsanlı (23) yönetimindeki 68 BJ 781 plakalı motosikletle çarpıştıktan sonra park halindeki otomobile çarparak durdu. Kazada, başında kask olmayan motosiklet sürücüsü Ogün Ömer Karsanlı olay yerinde yaşamını yitirdi, arkasında oturan Abdulsamet Sarılar (22) ise ağır yaralandı.



Yaralı Sarılar, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan minibüs sürücüsü Osman Babur ise gözaltına alındı.