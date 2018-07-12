(Görüntülü) Mıcır taşı serilen yolda kaza: 4 yaralı

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, () BATMAN"ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü bölgesindeki, mıcır taşı seriminin yapıldığı yol güzergahında otomobilin takla atması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün mıcır taşı serimini yaptığı Beşiri-İkiköprü karayolunun 7'inci kilometresinde 56 KA 484 plakalı özel otomobil takla attı. Kazada, araçta bulunan 11 yaşındaki Mustafa Efe Kaçmaz'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Batman'daki hastanelerde tedavi altına alınan 3 yaralının durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Mıcır taş seriminin sürdüğü yolda araçların hız yapmaması için sürücüler uyarılırken, Batman Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkan Yardımcısı Hıfzullah Özoğul, karayolları yetkililerinin çağrıda bulunarak, "Bir grup yatırımcı arkadaşımızla Karayolları Şubesi'ni uyardık. Tekrar uyarmayı da görev biliyoruz. Lütfen artık bu yolda kazaya neden olacak uygulamadan kaçınılsın. Uyarı levha sayısı da artırılsın. Mıcır taşları da sıkıştırılsın, aksi takdirde bu güzergahta daha çok kaza kaçınılmaz olur."