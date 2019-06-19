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(Görüntülü) Mezuniyet töreni için kurulan platform yıkıldı: 2 yaralı

KARABÜK Üniversitesi'nde düzenlenecek mezuniyet töreni için kurulan dev platform, sağanak ve şiddetli rüzgarda yıkıldı. Olayda, üniversite personeli 2 kişi hafif yaralandı. Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ayyıldızlı...

KARABÜK Üniversitesi'nde düzenlenecek mezuniyet töreni için kurulan dev platform, sağanak ve şiddetli rüzgarda yıkıldı. Olayda, üniversite personeli 2 kişi hafif yaralandı.

Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ayyıldızlı Stadyumu’nda düzenlenecek mezuniyet töreni için kurulan dev platform, sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı. Olayda, üniversite personeli 2 kişi hafif yaralandı. Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Törenin, kurulacak mini platform ile devam edeceği, ancak konser programının iptal edildiği belirtildi.

Öte yandan sağanak ve şiddetli rüzgardan etkilenen bir bıldırcın, duyarlı bir kişi tarafından bulundu. Bitkin haldeki bıldırcın, haber verilmesiyle gelen Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibine teslim edildi.

 

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