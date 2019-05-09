(Görüntülü) Meyve depolama tesisi yangında kül oldu

ISPARTA'nın Gelendost ilçesindeki meyve depolanan soğuk hava tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülürken, tesis ve içindeki malzemeler, kullanılamaz hale geldi. Gelendost'a bağlı Akmescit mevkisindeki bir firmaya ait soğuk hava depolama tesisinin makine dairesinde saat 01.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tesisteki güvenlik görevlilerinin fark ettiği yangın için itfaiyeden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine Gelendost'un yanı sıra Yalvaç, Şarkikaraağaç, Eğirdir ve Isparta'dan itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. Büyüyen yangın, tüm tesisi sararken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınabilen yangın, tesiste büyük çapta hasara neden oldu. Ürünler ve malzemeler ise küle döndü. Söndürme çalışmalarına katılan ve yoğun dumandan etkilenen bazı itfaiye erlerine, olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti. Kaymakam Fatih Çevik ile İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Soner Topal da yangınla ilgili bilgi almak ve 'geçmiş olsun' dileklerini iletmek için tesise geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.