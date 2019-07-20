(Görüntülü) Meyhanede silahlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı

ADANA'da, Mehmet İ., Şiyar A. ile Özgür K., meyhanede kimliği belirsiz kişilerin tabancalı ve sopalı saldırısı sonucu yaralandı.



Olay, gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’ndaki bir meyhanede meydana geldi. Otomobil ile meyhaneye gelen kimliği belirsiz kişiler, mekanda eğlenmekte olan Şiyar A. ve Özgür K.’yı tabancayla bacaklarından, Mehmet İ.’yi ise sopa ile başına vurarak yaraladı. Olayın ardından şüpheliler, geldikleri otomobil ile olay yerinden kaçtı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde bazı vatandaşlar ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Adana Şehir Hastanesi’nde tedavisine devam edilen Mehmet İ.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.