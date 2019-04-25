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(Görüntülü) Metruk binalar yıkıldı, Suriyeliler evsiz kaldı

ŞANLIURFA’da bazılarında Suriyeli ailelerin de barındığı 6 metruk ev belediye ekiplerince yıkıldı. Yenice ve Eyyübiye mahallelerinde madde bağımlılarının meskeni haline gelen terk edilmiş metruk yapılardan rahatsızlık duyan mahalle...

ŞANLIURFA’da bazılarında Suriyeli ailelerin de barındığı 6 metruk ev belediye ekiplerince yıkıldı.

Yenice ve Eyyübiye mahallelerinde madde bağımlılarının meskeni haline gelen terk edilmiş metruk yapılardan rahatsızlık duyan mahalle sakinlerinin başvurusunu değerlendiren Eyyübiye Belediyesi harekete geçti. Zabıta ve polis ekipleri yıkım öncesi riskli alanların çevresine güvenlik şeridi çekerek evlerin içini kontrol etti. Bazı evlerde Suriyelilerin barındığı gören ekipler, yapılan uyarılar üzerine evler boşaltılarak, iş makineleriyle yıkıldı. Belediye yıkım ekiplerince tespiti yapılan 6 metruk yapının yıkımı olaysız bir şekilde gerçekleşti.

Suriyeli aileler ise barınacak yerleri olmadığı için yıkımı üzüntü ile izledi.

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