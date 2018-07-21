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(Görüntülü) Metruk bina alev alev yandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde metruk bina çıkan yangında alev alev yandı. Olay gece saatlerinde, Çilimli Yeşil Mahalle'de meydana geldi. Metruk binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede...

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde metruk bina çıkan yangında alev alev yandı. Olay gece saatlerinde, Çilimli Yeşil Mahalle'de meydana geldi. Metruk binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İçeride birilerinin olduğunun sanılması paniğe neden oldu. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülürken, yapılan kontrollerde binanın boş olduğu anlaşıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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