Ersan SAN - Mehmet İLKAY/ İSTANBUL, () MECİDİYEKÖY- Mahmutbey metrosunun Karadeniz Mahallesi İstasyonunda meydana gelen kazada 1 işçi öldü. Edinilen bilgiye göre saat 16.00 sıralarında çalışma yapan işçilerden biri yaklaşık 10 metreden aşağıya düştü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
(Görüntülü) Metro inşaatında kaza: 1 işçi öldü (3)
Ersan SAN - Mehmet İLKAY/ İSTANBUL, () MECİDİYEKÖY- Mahmutbey metrosunun Karadeniz Mahallesi İstasyonunda meydana gelen kazada 1 işçi öldü. Edinilen bilgiye göre saat 16.00 sıralarında çalışma yapan işçilerden biri yaklaşık 10...
12 Temmuz 2018 Perşembe 17:33
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