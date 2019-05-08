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(Görüntülü) Mersin’de yasa dışı bahise 5 tutuklama

MERSİN'de yasa dışı bahis oynatan, ATM'den para çekerken de suçüstü yakalanan 5 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden...

MERSİN'de yasa dışı bahis oynatan, ATM'den para çekerken de suçüstü yakalanan 5 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynayan çeteyi belirledi. Çalışma başlatan ekipler, çetenin maç saatine saatler kala paraları banka ATM'lerinden çekeceğini belirleyerek fiziki takibe başladı. Şahısları yakalamak için Galatasaray-Beşiktaş maçının oynandığı saatlerde 9 farkı bölgedeki ATM önünde görev alan ekipler, 4 şüpheliyi 'QR kod' yöntemiyle para çekerken suçüstü yakaladı. Şüphelilere ait 5 cep telefonu, 32 bin 190 lira para, 379 bin lira tutarındaki çek ve senetler ile çok sayıdaki bankamatik ve kredi kartlarına el konuldu. Ele geçirilen cep telefonlarında inceleme yapan ekipler, yasadışı bahis olayının, yurt dışında olan ve internet üzerinden 'Skype' grubunda kullandıkları yazışmalarda, 'hacker' gibi kod adı kullanan örgüt yöneticilerince koordine edildiğini belirledi.

Şüphelilerin yapılan sorgusunda para çekmek için kullandıkları çok sayıdaki bankamatik kartlarını temin ettikleri kişinin de kimlik bilgilerinin tespit edildiği ortaya çıktı. Zanlıyı yakalamak için takibe alan polis, şüpheliyi kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerden Ö.D., S.Ö., Y.A., H.A. ve H.K. yapılan sorgulamanın ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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