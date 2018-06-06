Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a...
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi bulundu
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi...

(Görüntülü) Mersin’de Ecstasy operasyonu

MERSİN, ()MERSİN'de yaptığı operasyonda 25 paket halinde toplamda 9 bin 240 adet ecstasy hap ele geçirirken olayla ilgili olarak 1 kişi yakalandı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada kentte yüklü...

MERSİN, ()MERSİN'de yaptığı operasyonda 25 paket halinde toplamda 9 bin 240 adet ecstasy hap ele geçirirken olayla ilgili olarak 1 kişi yakalandı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada kentte yüklü miktarda uyuşturucu hap olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, merkez Akdeniz İlçesi Barış Mahallesi'nde bir eve operasyonda yaptı. Evde yapılan aramada 25 paket halinde toplamda 9 bin 240 adet 2 kilo 943 gram gelen ecstasy hap ve satıştan elde edildiği değerlendirilen 1320 TL para ele geçirildi. Olay ile ilgili 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü?ne götürülen zanlı, yapılan sorgulamanın ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325