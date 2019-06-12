(Görüntülü) Mersin merkezli DEAŞ operasyonunda 18 şüpheli adliyede
MERSİN merkezli 3 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2'si kadın 18 zanlı adliyeye sevk edildi. Mersin Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, kırsalda...
12 Haziran 2019 Çarşamba 15:35
MERSİN merkezli 3 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2'si kadın 18 zanlı adliyeye sevk edildi. Mersin Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, kırsalda faaliyet yürütmeye çalıştıkları önü sürülen DEAŞ üyelerine yönelik Mersin, Bursa ve Yalova'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Polisin gözaltına alarak sorguladığı 2'si kadın 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde Toros Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, 4 zırhlı polis otobüsü ile geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Rahat tavırlar sergiledikleri gözlenen DEAŞ zanlıları garaj kısmından adliye içine alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve silah dürbünü ele geçirilmişti.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.