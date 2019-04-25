(Görüntülü) Mersin'deki cinsel istismar davasında sanığa 25 yıl hapis cezası

ADANA'da, E.S. (16) adlı kız çocuğuna 4 yıl önce cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanıp daha sonra serbest bırakılan M.D., Mersin'de görülen davada, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Eğitim hayatını Mersin'de bir lisede sürdüren E.S., 4 Aralık 2017'de okulun rehberlik öğretmeni ile görüştü. E.S., öğretmenine, 12 yaşındayken, yaz tatilinde Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir Mahallesi'ndeki camide Kuran kursuna gittiğini, kursta temizlik de yaptığı için imam M.D.'nin kendisini malzeme almak üzere depoya gönderdiğini ve bu sırada peşinden gelip, cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Bu iddia üzerine rehberlik öğretmeni, okula polis çağırıp, E.S.'nin başından geçenleri anlatarak, ailesine de bilgi verdi. Polis tarafından gözaltına alınan M.D., tutuklanarak cezaevine konuldu. Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi ve M.D. hakkında Tarsus 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanık M.D., ikinci duruşmada mahkeme heyeti tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



25 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ



Tarsus 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada bugün karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık M.D. katılmazken, mahkeme salonunda E.S., ailesi ve tarafların avukatları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri hazır bulundu. Bir önceki duruşmanın tutanağının okunması ve tarafların yeniden dinlenmesi sonrası duruşmaya ara verildi.



Mahkeme heyeti aranın ardından sanığın, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Sanık hakkında tutuklama kararı çıkmaması tepkiyle karşılandı.



Duruşma sonunda açıklama yapan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Günlerdir Türkiye kamuoyunu meşgul eden bir davaydı. Bugün sanık 25 yıl ceza aldı, bu bizi gerçekten mutlu etti ama tutuklanmaması bizi ayrıca üzdü. Çünkü 25 yıl yüksek bir ceza, tutuklamayı gerektiren bir ceza. Avukatlarımız Tarsus 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz edecek. Umarım tutuklama kararını verirler. Vicdanlarımızı daha da rahat eder. Bundan sonra da davayı takip edeceğiz" dedi.

