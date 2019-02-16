Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de tefecilik yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları iddiası ile H.B., M.B. ve H.İ.B.'yi 12 Şubat günü düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. 3 şüphelinin evlerinde yapılan aramada çok sayıda senet bulundu. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B. ve M.B. tutuklandı. H.İ.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
(Görüntülü) Mersin'de tefeci operasyonunda 2 tutuklama
Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de tefecilik yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları iddiası ile H.B.,...
16 Şubat 2019 Cumartesi 12:36
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