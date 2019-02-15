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(Görüntülü) Mersin'de sahte içki operasyonu

Adnan AÇIKGÖZ - MERSİN, () Mersin'de, sahte içki yapımında kullanılan 4 bin 673 litre etil alkol ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele...

Adnan AÇIKGÖZ - MERSİN, () Mersin'de, sahte içki yapımında kullanılan 4 bin 673 litre etil alkol ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 1 litrelik şişeler halinde 4 bin 673 litre etil alkol, rakı, viski, votka, cin ve tekila gibi içkilerin yapımında kullanılan bin 915 kit, 13 bin 500 anason etiketi ile içi tütünle doldurulmuş 30 bin makaron ele geçirildi. Olayla ilgili F.G., B.K. ve S.D., gözaltına alındı.

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