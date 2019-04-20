(Görüntülü) Mersin'de 6 bin 17 ecstasy hap ele geçirildi
MERSİN'de polisin düzenlediği 2 ayrı operasyonda, toplam 6 bin 17 ecstasy hap ele geçirildi. Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 başarılı operasyona imza attı. İlk operasyonda D-400 Karayolu...
20 Nisan 2019 Cumartesi 13:55
MERSİN'de polisin düzenlediği 2 ayrı operasyonda, toplam 6 bin 17 ecstasy hap ele geçirildi. Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 başarılı operasyona imza attı. İlk operasyonda D-400 Karayolu üzerinde durdurulan otomobilde arama yapıldı. 4 bin 487 ecstasy hap bulunan otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı. İkinci operasyon ise şehirlerarası otobüse yönelik gerçekleştirildi. Otobüste bulunan 1 yolcunun gözaltına alındığı operasyonda da 1530 ecstasy hap ele geçirildi. 2 operasyonla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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