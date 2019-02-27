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(Görüntülü) Mersin'de 2 kişi öldüren soyguncuyu özel ekip arıyor (2)

'SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR' Mersin'de silahlı soyguncu tarafından öldürülen Üçel Kuyumculuk Sahibi Mustafa Serpil ve çalışanı Yasin Tazegül, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı. Serpil ve Tazegül...

'SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR' Mersin'de silahlı soyguncu tarafından öldürülen Üçel Kuyumculuk Sahibi Mustafa Serpil ve çalışanı Yasin Tazegül, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı. Serpil ve Tazegül için kent merkezindeki Muğdat Camii'nde düzenlenen cenaze törenine acılı aile bireyleri başta olmak üzere; Milletvekili Hacı Özkan, CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, ilçe belediye başkan adayları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yaşamını yitiren Mustafa Serpil ve Yasin Tazegül'ün tabutuna sarılan yakınları gözyaşı döktü. İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından kıldırılan cenaze namazlarının ardından Serpil ve Tazegül, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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