Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Anma Programı'nda konuştu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma töreni CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde CANLI
KUTLAMALARDA KULLANILAN TOP MERMİSİ PATLADI: 4 ÇOCUK YARALI
Top mermisi patladı 4 çocik...
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...

(Görüntülü) Mersin'de 2 katlı bina çöktü (7)

CAN KAYBI YOK Mersin'de çöken 2 katlı binada arama kurtarma çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri, olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını açıkladı. Çöken binanın odun deposu olarak kullanıldığını...

CAN KAYBI YOK Mersin'de çöken 2 katlı binada arama kurtarma çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri, olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını açıkladı. Çöken binanın odun deposu olarak kullanıldığını belirten Kiremithane Mahalle Muhtarı Ali Gülgen, "Bina odun deposu olarak kullanılıyordu. Buranın 2 aydır yıkım kararı çıkmıştı. Dün odunları boşalttılar. Bugün de sabah belediye aradı, saat 13.30'da gelip burayı yıkacağını söyledi. Biz TEDAŞ ve MESKİ ile görüşüp elektrik ve suyu kestirdik. Saat 13.30'u beklerken, 11.30 civarında da metruk bina kendiliğinden çöktü" dedi. Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325