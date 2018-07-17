Olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi Silifke Caddesi üzerinde meydana geldi. Eski ve kullanılmayan 2 katlı binanın bir bölümü saat 11.30 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten çöktü. İçinde kimsenin olup olmadığı bilinmeyen binanın çöktüğü ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, yıkılan binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, görevliler yıkıntıların içinde kimsenin olup olmadığını araştırıyor.
(Görüntülü) Mersin'de 2 katlı bina çöktü (5) - EK GÖRÜNTÜLER
Olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi Silifke Caddesi üzerinde meydana geldi. Eski ve kullanılmayan 2 katlı binanın bir bölümü saat 11.30 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten çöktü. İçinde kimsenin...
17 Temmuz 2018 Salı 14:02
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