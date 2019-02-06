Adnan AÇIKGÖZ - MERSİN, ()MERSİN'de jandarma ekipleri, 19 bin 734 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması için çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkez Yenişehir ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Aramalarda 19 bin 734 adet captagon uyuşturucu hap ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
(Görüntülü) Mersin'de 19 bin 734 adet uyuşturucu hap ele geçirdi
Adnan AÇIKGÖZ - MERSİN, ()MERSİN'de jandarma ekipleri, 19 bin 734 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması için çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkez Yenişehir...
06 Şubat 2019 Çarşamba 18:52
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