(Görüntülü) Mersin'de 110 kilo esrara 1 tutuklama

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı istihbaratını aldı. Harekete geçen ekipler, takibe aldıkları uyuşturucu yüklü aracı merkez Yenişehir ilçesi Kocavilayet Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda durdurdu. Araçta narkotik köpeğiyle arama yapan polis, 4 çuval içerisinde 20 ayrı paket halinde, 110 kilo esrar ele geçirdi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan, ismi açıklanmayan sürücü, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine kondu.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı istihbaratını aldı. Harekete geçen ekipler, takibe aldıkları uyuşturucu yüklü aracı merkez Yenişehir ilçesi Kocavilayet Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda durdurdu. Araçta narkotik köpeğiyle arama yapan polis, 4 çuval içerisinde 20 ayrı paket halinde, 110 kilo esrar ele geçirdi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan, ismi açıklanmayan sürücü, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine kondu.