Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına 21 yıl hapis cezası
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına...
Bayramda havası nasıl olacak?
Bayramda havası nasıl olacak?
İçişleri Bakanlığından 'Silivri Cezaevi' açıklaması
İçişleri Bakanlığından 'Silivri Cezaevi' açıklaması
HSK yaz kararnamesiyle 3 bin 722 hakim ve savcının yeri değişti
3 bin 722 hakim ve...

(Görüntülü) Mendirekten düşen üniversiteli Zeliha, yaralandı

Ayhan ACAR/AMASRA(Bartın),()- BARTIN’ın Amasra ilçesinde, üniversite öğrencisi Zeliha Kaş (20) arkadaşlarıyla birlikte koştuğu mendirekten düştü. Bacakları ile kollarında kırıklar oluşan Kaş, hastanede tedavi altına alındı. Kaza,...

Ayhan ACAR/AMASRA(Bartın),()- BARTIN’ın Amasra ilçesinde, üniversite öğrencisi Zeliha Kaş (20) arkadaşlarıyla birlikte koştuğu mendirekten düştü. Bacakları ile kollarında kırıklar oluşan Kaş, hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte büyük limandakı mendirekte koşan Zeliha Kaş, bir anda dengesini kaybedip, denize düştü. 2 metreden düşen üniversiteli, kıyıdaki kayalara tutundu. Bu sırada arkadaşları 112 Acil'i aradı. Kaş, tutunduğu kayalığa çıkmayı başardı.

Bir süre burada bekleyen genç kız, gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra sedye ile alınarak Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Zeliha Kaş’ın bacakları ile kollarında kırıklar olduğu bildirildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328