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(Görüntülü) Mendin satan kardeşler kaldırımda uyudu

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da ramazan ayı dolayısıyla gece mendil satan Suriyeli 2 kardeş, yorgunluk ve uykusuzluktan kaldırım üzerinde birbirlerine sarılarak uyudu. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa'ya sığınan ve ramazan...

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da ramazan ayı dolayısıyla gece mendil satan Suriyeli 2 kardeş, yorgunluk ve uykusuzluktan kaldırım üzerinde birbirlerine sarılarak uyudu.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa'ya sığınan ve ramazan dolayısıyla mendil satan Suriyeli isimleri öğrenilemeyen 2 kardeş, Bahçelievler Mahallesi'nde üzerinde satış yaptıkları kaldırım üzerine bir bez serip üzerinde uyudu. Sabah erken saatlerinde kaldırım üzerinde birbirine sarılı 2 çocuğun yattığını fark eden vatandaşlar durumu zabıta ve polise bildirdi. Evsiz oldukları öğrenilen çocukların her akşam tehlikeye aldırış etmeden sokaklarda yaşam mücadelesi verdiğini ifade eden mahalle sakinleri, yürek burkan bu manzara karşısında yetkililerin bu çocuklara yönelik önlem almalarını istedi. Adları öğrenilmeyen yaşları 10-13 arasında değişen 2 çocuk bir süre sonra uyandıktan sonra gözden kayboldu.

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