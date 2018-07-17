(Görüntülü) Menderes'te 2 dönüm zeytinlik yandı

Bugün öğle saatlerinde, Ataköy Mahallesi'ndeki zeytinlikte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Zeytinlikten yükselen dumanları gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yaklaşık 2 dönümlük alanda etkili olan yangını kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bugün öğle saatlerinde, Ataköy Mahallesi'ndeki zeytinlikte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Zeytinlikten yükselen dumanları gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yaklaşık 2 dönümlük alanda etkili olan yangını kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.