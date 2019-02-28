(Görüntülü) Mavi Vatan 2019 Tatbikatı Saros Körfezinde devam ediyor (2)
28 Şubat 2019 Perşembe 09:42
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