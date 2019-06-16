(Görüntülü) Mavi turda tekneleri arızalanan 4 kişiyi, Sahil Güvenlik kurtardı
BODRUM'da çıktıkları mavi turda tekneleri arızalanınca Yunanistan'ın İstanköy Adası'na doğru sürüklenen 4 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Olay, saat 15.30 sıralarında Bodrum'un Aspat Mahallesi açıklarında meydana...
16 Haziran 2019 Pazar 18:12
BODRUM'da çıktıkları mavi turda tekneleri arızalanınca Yunanistan'ın İstanköy Adası'na doğru sürüklenen 4 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Olay, saat 15.30 sıralarında Bodrum'un Aspat Mahallesi açıklarında meydana geldi. Gezmek için denize açılan Giray-2 isimli 10 metre uzunluğundaki teknede makine arızası meydana geldi. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik Güney Grup Komutanlığı'na bağlı bot yönlendirildi. Yunanistan'ın İstanköy Adası'na doğru sürüklenen teknedeki 4 kişi, kurtarıldı. Sahil Güvenlik botuna alınan 4 kişinin büyük korku yaşadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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