Mehmet İlkay ÖZER-Gökhan ÇELİK/İSTANBUL,()-İHH İnsani Yardım Vakfı çağrısı üzerine toplanan kalabalık grup, 8. yılında Mavi Marmara'da öldürülenleri anmak ve ABD'nin "Kudüs" ü İsrail'in başkenti ilan etmesini protesto etmek için İstiklal Caddesi üzerinde yürüyüşe geçti.
(Görüntülü) Mavi Marmara'nın 8. yıldönümünde yürüyüş (1)
Mehmet İlkay ÖZER-Gökhan ÇELİK/İSTANBUL,()-İHH İnsani Yardım Vakfı çağrısı üzerine toplanan kalabalık grup, 8. yılında Mavi Marmara'da öldürülenleri anmak ve ABD'nin "Kudüs" ü İsrail'in başkenti ilan etmesini protesto etmek için...
31 Mayıs 2018 Perşembe 19:48
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