(Görüntülü) 'Masa örtüsü' ile uyuşturucu kaçakçılığı
MERSİN'de polis, masa örtüsü içindeki keçeye emdirilmiş 11 kilo 300 gram afyon sakızı ele geçirdi. Sakızın özel bir solüsyonla çözülüp uyuşturucu yapımında kullanıldığı bildirildi. Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde...
27 Temmuz 2018 Cuma 10:41
MERSİN'de polis, masa örtüsü içindeki keçeye emdirilmiş 11 kilo 300 gram afyon sakızı ele geçirdi. Sakızın özel bir solüsyonla çözülüp uyuşturucu yapımında kullanıldığı bildirildi. Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (MEŞOT) bir yolcunun hareketlerinden şüphelenen polis, bu kişinin üzerini ve çantasını aradı. Aramada ele geçirilen 16 adet masa örtüsünü incelemeye alan polis, İran'dan geldiği belirlenen örtülerin içindeki keçelere 11 kilo 300 gram afyon sakızı emdirildiğini tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli Y.F., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulurken, İstanbul'a götürülmek istenen sakızın özel bir solüsyonla çözülüp uyuşturucu yapımında kullanıldığı belirtildi.
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