(Görüntülü) Marulların arasında kenevir yetiştiren şüpheliye gözaltı

Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesinin Çokyaşar Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenledi. Evin bahçesindeki marullar arasında ekili 38 kök kenevir ele geçirildi. Jandarna kenevirleri sökerek imha ederken, ismi açıklanmayan ev sahibini gözaltına aldı.
Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesinin Çokyaşar Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenledi. Evin bahçesindeki marullar arasında ekili 38 kök kenevir ele geçirildi. Jandarna kenevirleri sökerek imha ederken, ismi açıklanmayan ev sahibini gözaltına aldı.