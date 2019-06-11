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(Görüntülü) Marulların arasında kenevir yetiştiren şüpheliye gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ta evinin bahçesinde ekili olan marullar arasında kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı. Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesinin Çokyaşar Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenledi. Evin...

KAHRAMANMARAŞ'ta evinin bahçesinde ekili olan marullar arasında kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesinin Çokyaşar Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenledi. Evin bahçesindeki marullar arasında ekili 38 kök kenevir ele geçirildi. Jandarna kenevirleri sökerek imha ederken, ismi açıklanmayan ev sahibini gözaltına aldı.

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