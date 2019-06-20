(Görüntülü) Marmaris'te orman yangını

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, ()- MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.



Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 helikopter, 37 arazöz, 4 dozer, 4 ilk müdahale aracı ve orman işçileri söndürme çalışmalarına başladı.