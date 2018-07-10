(Görüntülü) Marketten votka çaldılar

Ali AKSOYER/İSTANBUL, () iSTANBUL'da girdikleri marketten votka çalan yabancı uyruklu biri kadın iki kişi polis tarafından yakalandı. Pasaportları olmayan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Kağıthane'de bir AVM'deki markete girerek votka çaldıkları belirlenen İran uyruklu oldukları öğrenilen Yasin H.(38) ile Sara J.(36) Asayiş şube müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen hırsızlığın ardından şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin geçtiğimiz yıl Kadıköy'de ve Trabzon'da kaldıkları otellerde tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin otel resepsiyonlarında Türk parasını tanımak istediklerini söyleyerek, kasadan verilen paraları inceliyormuş gibi yaparak el çabukluğu ile para çaldıkları öğrenildi.





Poliste işlemleri tamamlanan üzerlerinden pasaport çıkmayan iki şüphelinin Türkiye'ye kaçak yollarla geldikleri tespit edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.