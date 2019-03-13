(Görüntülü) Marketten içki hırsızlığı güvenlik kamerasında
ADANA'da bir marketten içki çalan Bilal Tubay (32), tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki bir markete müşteri gibi giren Bilal Tubay, bir süre reyonlar arasında dolaştı....
13 Mart 2019 Çarşamba 11:18
ADANA'da bir marketten içki çalan Bilal Tubay (32), tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki bir markete müşteri gibi giren Bilal Tubay, bir süre reyonlar arasında dolaştı. İçki reyonuna giden Tubay, kimsenin olmadığı bir sırada rafta bulunan 189 lira değerindeki içkiyi alarak montunun içerisine gizledi. Bilal Tubay marketten ayrılırken, bir süre sonra çalışanlardan biri içki şişelerinin üzerinde bulunan alarm kelepçesi parçaları buldu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen çalışanlar, hırsızlık olayını fark edip polise haber verdi. Markete gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden, şüphelinin aynı suçtan çok sayıda kaydı bulunan Bilal Tubay olduğunu belirledi. Tubay, gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Bilal Tubay, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.