(Görüntülü) Markette cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, girdiği marketten işletmeciye ait cep telefonunu çalan güneş gözlüklü genç, güvenlik kamerasına yakalandı. Olay, geçen hafta Yeni Turan Mahallesi'ndeki markette meydana geldi. Mehmet Şerif Tekin, marketinde...
06 Haziran 2019 Perşembe 17:20
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, girdiği marketten işletmeciye ait cep telefonunu çalan güneş gözlüklü genç, güvenlik kamerasına yakalandı. Olay, geçen hafta Yeni Turan Mahallesi'ndeki markette meydana geldi. Mehmet Şerif Tekin, marketinde Kur'an- Kerim okuduğu sırada içeri giren güneş gözlüklü gençle ilgilendi. Alışveriş yapan genç, ödeme yaptıktan sonra dükkandan çıktı. Tekin, bir süre sonra cep telefonunun olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Tekin, arkasına döndüğü sırada gencin telefonunu masanın üzerinden aldığını gördü. Cep telefonu çalınan Tekin, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kamera kayıtlarını inceledikten sonra eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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