MARDİN kırsalında güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 150 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi. Mardin merkez Artuklu, Dargeçit, Mazıdağı ve Ömerli ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK’lılara yönelik İl Jandarma Komutanlığı'nca 'Kılıç-106, Şafak-107, Tanzer-24 ve Tokat-9' operasyonları düzelendi. Operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi. Güvenlik güçlerince, sığınıklarda yapılan aramalarda 150 kilo plastik patlayıcı, 4 kilo amonyum nitrat, av tüfeği, 7 el yapımı patlayıcı düzeneği zamanlayıcısı, 105 milimetrelik obüs mühimmatı, 23 Kalaşnikof fişeği, 30 fünye, hedef noktalayıcı ve aparatı, 2 el dürbünü, 140 pil ve cep telefonu ile çok sayıda gıda malzemesi, kıyafet ve örgütsel doküman ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı ve malzemeler imha edildi.
(Görüntülü) Mardin’de 150 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi
MARDİN kırsalında güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 150 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi. Mardin merkez Artuklu, Dargeçit, Mazıdağı ve Ömerli ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK’lılara...
07 Şubat 2019 Perşembe 13:56
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