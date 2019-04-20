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(Görüntülü) Mardin merkezli FETÖ operasyonuna 5 tutuklama

MARDİN merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i, tutuklandı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin...

MARDİN merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i, tutuklandı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, ardışık arama yöntemi ile ankesörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Mardin, Ankara, Konya, Ağrı, Tokat, Manisa, Elazığ, İstanbul, Karaman, Denizli, Bilecik ve Hatay'da şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Adreslere yapılan baskınlarda, aralarında teğmen, astsubay ve uzman çavuş rütbelerinde askerlerin de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol karıyla serbest bırakıldı.

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