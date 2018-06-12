(Görüntülü) Mardin'de 29 bin 200 paket, gümrük kaçaği sigara ele geçirildi
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, demir profiller içerisine gizlenmiş 29 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralar ile ilgili 1 kişi de gözaltına alındı. Valilikten yapılan...
12 Haziran 2018 Salı 17:16
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, demir profiller içerisine gizlenmiş 29 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralar ile ilgili 1 kişi de gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe girişinde şüpheli kamyonda yapılan aramada, demir profiller içerisine gizlenmiş 29 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, yakalanan gümrük kaçağı sigaralar ile ilgili gözaltına alınan 1 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü de belirtildi.
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