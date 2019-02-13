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(Görüntülü) Manyas Gölü'ne balık avına çıkan kişiden haber alınamıyor

Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir),() - BALIKESİR Manyas Gölü'nde sabah saatlerinde balık avına çıkan Birol Dayı'dan (43), gece yarısına kadar haber alınamadı. İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma, AKUT ve itfaiye ekipleri, Dayı'yı...

Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir),() - BALIKESİR Manyas Gölü'nde sabah saatlerinde balık avına çıkan Birol Dayı'dan (43), gece yarısına kadar haber alınamadı. İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma, AKUT ve itfaiye ekipleri, Dayı'yı bulmak için gölde arama çalışması başlattı. Manyas ilçesi kırsal Kocagöl mahallesinde oturan Birol Dayı, sabah saat 11.00 sıralarında kendisine ait olan kayık ile Manyas Gölü'nde balık avına çıktı. Dayı, akşam saatlerinde eve dönmeyince hayatından şüphe eden ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri Dayı'yı bulmak için arama çalışması başlattı. JAK ekipleri Dayı'ya ulaşamayınca arama çalışmalarına AKUT ve itfaiye ekipleri de katıldı. Dayı'ya henüz ulaşamayan ekipler, gölün çevresindeki arama çalışmalarını genişletti.

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