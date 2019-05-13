(Görüntülü) Mantar toplarken kayalıktan düşen yaşlı adam mahsur kaldı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde mantar toplamak için kardeşi ve yeğeniyle birlikte Aladağlar Delikkaya mevkiine giden Mustafa Aydoğan (86), ayağının kayması sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten yuvarlanarak, kayalık alanda mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, vücudunda kırıklar oluşan Aydoğan'ın sabah mahsur kaldığı bölgeden helikopterle kurtarılacağı bilgisini verdi.



Olay, sabah saatlerinde Yahyalı ilçesi Aladağlar Delikkaya mevkii Ağsu Yaylası'nda meydana geldi. Çiftçi Mustafa Aydoğan, mantar toplamak için kardeşi Ahmet Aydoğan ve yeğeni Selman Aydoğan ile sabah 07.00 sıralarında Ağsu yaylasına çıktı. Saat 11.00 sıralarında Mustafa Aydoğan, dağda yürüyüş yaptığı sırada ayağının kayması sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten yuvarlandı. Sarp kayalık alanda mahsur kalan yaşlı adamın yeğeni, bölgede telefonun çekmemesi üzerine 2 saat yürüyerek ilçeye gitti. Durum güvenlik güçlerine bildirildikten sonra olay yerine AFAD, UMKE, 112 ve 156 ekipleri sevk edildi.



Uzun süren çalışmanın ardından olayın yaşandığı bölgeye yaklaşan kurtarma ekipleri dağın dik yamaç olması nedeniyle Aydoğan'a ulaşamadı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen Aydoğan, havanın kararması ve doğul koşullar nedeniyle bölgeden çıkarılamadı. Ekipler, Aydoğan'ın yarın sabah erken saatlerde olay yerine gelecek helikopterle kurtarılacağı bilgisini verdi.