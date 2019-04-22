(Görüntülü) Manisa'da plastik fabrikasında yangın

MANİSA Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) faaliyet gösteren bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince bir saatlik çalışma sonrası yangın söndürülürken, hasar oluştu.



Yunusemre ilçesindeki MOSB'da faaliyet gösteren plastik fabrikasında, plastik paletlerin bulunduğu bölümde, bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikadan yükselen siyah duman, gökyüzünü kapladı. İşçilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ekipleri inceleme başlattı. Yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.