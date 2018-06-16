(Görüntülü) Manisa'da korkutan orman yangını

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), ()- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde çıkan orman yangınında 15 dönümlük alan zarar gördü.



Turgutlu'da, Avşar ile Dalbahçe mahalleleri arasında kalan Kocaalan ve Daloğlu mevkilerinde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yükselen duman ve alevleri fark eden çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere 3 helikopter, 1 uçak ve çok sayıda arazözle müdahale etti. Rüzgar nedeniyle ekiplerin müdahalede güçlük çektiği yangın, yaklaşık 5 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yaklaşık 15 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.