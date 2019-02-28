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(Görüntülü) Mandırada kumar operasyonu: 54 kişi gözaltına alındı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, () - KIRIKKALE'de bir mandırada kumar oynandığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda 6'sı kadın, 54 kişi gözaltına alındı. Kırıkkale'nin Bahışlı ilçesi Doğanay Mahallesi'ndeki bir mandırada kumar oynandığı...

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, () - KIRIKKALE'de bir mandırada kumar oynandığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda 6'sı kadın, 54 kişi gözaltına alındı. Kırıkkale'nin Bahışlı ilçesi Doğanay Mahallesi'ndeki bir mandırada kumar oynandığı ihbarı üzerine Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile istihbarat birimlerine bağlı 100 personelin katıldığı operasyon düzenlendi. O.A.'ya ait olduğu tespit edilen mandıraya düzenlenen baskında 6'sı kadın 46 kişi hakkında kumar oynamak suçundan, 8 kişi hakkında ise kumar oynattıkları şüphesiyle işlem yapıldı. Mandırada yapılan aramada ise tombala makinesi ve bir adet pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheliler, kimlik kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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