(Görüntülü) Manavgat'ta tek motorlu uçak düştü
ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Ulualan mevkisi yakınlarında tek motorlu Cessna tipi uçak düştü. Bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Uçakta 3 kişinin bulunduğu belirtildi.
10 Haziran 2019 Pazartesi 16:05
ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Ulualan mevkisi yakınlarında tek motorlu Cessna tipi uçak düştü. Bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Uçakta 3 kişinin bulunduğu belirtildi.
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