(Görüntülü) Manav dükkanı, alev alev yandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir manav dükkanı, çıkan yangında tamamen yandı. İnegöl ilçesinde, Bursa-Ankara karayolu üzerindeki Ali Duymuş'a ait manav dükkanında, gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm dükkanı...
05 Mayıs 2019 Pazar 11:34
BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir manav dükkanı, çıkan yangında tamamen yandı. İnegöl ilçesinde, Bursa-Ankara karayolu üzerindeki Ali Duymuş'a ait manav dükkanında, gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm dükkanı sararken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu yangın, söndürüldü. Dükkanın tamamen yandığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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