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(Görüntülü) Maltepe'de reklam atölyesinde yangın

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,()-MALTEPE'de bir reklam atölyesinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,()-MALTEPE'de bir reklam atölyesinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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