Soner HASIRCIOĞLU - İstanbul - MALTEPE'de çocuk kaçırmaya çalıştığı öne sürülen bir kişi çevredekiler tarafından linç edildi. Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bir kız çocuğunu kaçırmaya çalıştığı belirtilen G.B (38), çevredekiler tarafından yakalandı. G.B. uzun süre dövüldü. Olay yerine giden polis ekipleri şüpheliyi, öfkeli kalabalığın elinden aldı. Yaralı G.B. hastaneye götürüldü. Ancak tedaviyi reddettiği öne sürülen G.B. götürüldüğü Cumhuriyet Polis Merkezi'nde rahatsızlandı. G.B. için polis merkezine ambulans çağrıldı. G.B. hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Yapılan incelemede G.B.'nin gasp ve oto hırsızlığı suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.
(Görüntülü) Maltepe'de çocuk kaçırma iddiasına linç (2)
Soner HASIRCIOĞLU - İstanbul - MALTEPE'de çocuk kaçırmaya çalıştığı öne sürülen bir kişi çevredekiler tarafından linç edildi. Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bir kız çocuğunu kaçırmaya çalıştığı...
27 Temmuz 2018 Cuma 10:49
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