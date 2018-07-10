(Görüntülü) Malkara'da piknik alanında yangın

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesine bağlı Evrenbey Mahallesi'ndeki piknik alanında çıkan yangında 5 dönüm ormanlık ile 100 çam ağacı zarar gördü.



Yangın, öğle saatlerinde, Karaidemir Barajı sahası Evrenbey piknik alanında çıktı. Evrenbey Mahallesi'ndeki ormanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda kontrol altına alınan yangında 5 dönüm ormanlık ile 100 çam ağacı zarar gördü.



Evrenbey Mahallesi'nin muhtarı Nurettin Çelik, yangının sigara izmaritinden çıktığını düşündüklerini söyledi. Çelik, "Burası Devlet Su İşleri'ne ait olan baraj sahası piknik alanı mevkisi. Yangının neden çıktığı henüz belirsiz. Yangının çevreye atılan sigara izmaritinden çıktığını düşünüyoruz. Yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan örtüsü ile alanda bulunan 100 çam ağacı zarar gördü. Yaşanan bu olaydan dolayı üzgünüz. Vatandaşlarımızın piknik alanlarında daha dikkatli olmasını ve daha duyarlı davranmasını istiyoruz" diye konuştu.



Jandarma ve itfaiye, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.